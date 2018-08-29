«Это возрастное»: 79-летняя женщина регулярно сбегает от семьи в Нижний Тагил

В августе во время очередной самостоятельной поездки женщине стало плохо и ее увезли в медицинское учреждение прямо с железнодорожного вокзала. Она ехала в Нижний Тагил со своей собакой, животное осталось ждать хозяйку на перроне. Отзывчивые граждане временно приютили собаку, пока женщина находится в больнице.

79-летняя женщина проживала с семьей в Дзержинском районе, позже дочь тагильчанки переехала жить в Крапоткин Краснодарского края.

Мама не хотела сначала ехать ко мне, боялась. Понимаете, пожилой и больной человек. Я ее убедила, что нужно ехать. Все хорошо у нас было. Но прописываться она не захотела. Боялась, что ее в больницу положат, рассказывает редакции TagilCity.ru дочь Ольга.

На переезде женщины настаивали и соседи: в силу состояния здоровья тагильчанки стали происходить конфликты.

Соседи просили, чтобы я ее положила в больницу, у нее уже тогда были зафискированы проблемы с психическим здоровьем. У них там и конфликты были. Одного соседа она вообще боялась, кучу замков на дверь вешала. Она в плохом состоянии была, когда я ее забрала. Я ее выходила. А она опять в Нижний Тагил едет. Ну, это расстройство. Ее привези в Тагил - она ко мне снова захочет,поделилась с редакцией Ольга.

Знакомые семьи в Нижнем Тагиле отзываются о ней положительно:

Жили на Орджоникидзе, хорошая такая семья была, знаем и дочку, и бабушку.

В итоге женщина все-таки перевезла маму к себе. Однако тогда начались путешествия.

Она не первый раз уже так поступает. Она собралась и сама поехала в Нижний Тагил. Я ее объявила в розыск. Ее задержали на станции в Москве. Проверили документы и отпустили. И потом она оказалась в Белезино. Она мне ничего не сказала. Я знаю, что она деньги откладывала, но я думала, она на подарок внуку копит. А оказалось, что она на билеты в Нижний Тагил собирает. Она меня любит, когда нет обострения, а потом, раз, и переменилась. И жди чего угодно. Если бы я знала… винит себя Ольга.

Женщина пояснила, что сейчас пенсионерка находится в специальном медучреждении. За ней осуществляется надлежащий уход, Ольга навещает маму.