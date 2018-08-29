Новый руководитель СКР по Свердловской области назначен указом президента

Михаил Вячеславович родом из Казани, где работал некоторое время прокурором. С 2007 года возглавлял Следственный комитет при прокуратуре в Тюмени, а после выделения СК в отдельное ведомство возглавил СКР по Тюменской области. Теперь этот пост займет 46-летний генерал-майор Александр Кубляков, который ранее возглавлял Управление следственного комитета в Тверской области, сообщает URA.ru.