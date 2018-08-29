Новый руководитель СКР по Свердловской области назначен указом президента

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В Следственном комитете России по Свердловской области произошли кадровые назначения. Являющееся вакантным место руководителя ведомства в соответствии с указом президента России занял Михаил Богинский, который до этого возглавлял СКР по Тюменской области.
28 августа Владимир Путин назначил на должность руководителя Следственного комитета России по Свердловской области генерал-лейтенанта Михаила Богинского.
Михаил Вячеславович родом из Казани, где работал некоторое время прокурором. С 2007 года возглавлял Следственный комитет при прокуратуре в Тюмени, а после выделения СК в отдельное ведомство возглавил СКР по Тюменской области. Теперь этот пост займет 46-летний генерал-майор Александр Кубляков, который ранее возглавлял Управление следственного комитета в Тверской области, сообщает URA.ru.
Пост руководителя СКР по Свердловской области оставался вакантным с 6 апреля 2018 года, когда после указа президента Валерий Задорин был отправлен в отставку.
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