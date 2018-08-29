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#домахорошо
«Постоянно зовет маму»: двухгодовалый мальчик с июня живет в Красноуфимской больнице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Постоянно зовет маму»: двухгодовалый мальчик с июня живет в Красноуфимской больнице

Сегодня, 12:40Общество
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