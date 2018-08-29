«Постоянно зовет маму»: двухгодовалый мальчик с июня живет в Красноуфимской больнице
Сегодня, 12:40Общество
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В детской больнице Красноуфимска в соматическом отделении уже два месяца находится двухгодовалый мальчик. В город он приехал вместе с мамой, после чего она оставила ребенка у подруги и пропала.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мальчика зовут Миша. По словам медперсонала больницы, он приехал в Красноуфимск из Нижнего Тагила вместе с мамой на празднование Дня города. Женщина оставила ребенка у подруги и пропала. В больницу его доставили сотрудники ПДН.
Мне жалко ребенка. У него каждодневные истерики, он может часами кричать. Медперсоналу некогда с ним возиться, он два месяца не был на улице. Его отовсюду прогоняют, так как он любознателен и общителен в силу своего возраста. Мама его так и не объявилась,рассказала женщина, дети которой находились в одном отделении с Мишей.
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Фото: КСК66
В управлении социальной политики по Красноуфимску рассказали, что родители мальчика в розыске. Его статус пока не определен, сообщает КСК66.
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