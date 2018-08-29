«Постоянно зовет маму»: двухгодовалый мальчик с июня живет в Красноуфимской больнице

Мальчика зовут Миша. По словам медперсонала больницы, он приехал в Красноуфимск из Нижнего Тагила вместе с мамой на празднование Дня города. Женщина оставила ребенка у подруги и пропала. В больницу его доставили сотрудники ПДН.

Мне жалко ребенка. У него каждодневные истерики, он может часами кричать. Медперсоналу некогда с ним возиться, он два месяца не был на улице. Его отовсюду прогоняют, так как он любознателен и общителен в силу своего возраста. Мама его так и не объявилась,рассказала женщина, дети которой находились в одном отделении с Мишей.