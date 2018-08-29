Семь памятников Нижнего Тагила будут сохранены за счёт частных инвестиций

В рамках реставрации объектов могут быть задействованы механизмы государственно-частного партнерства. Заключая соглашение, инвестор в праве эксплуатировать здания, однако он обязан сохранить его.

В Свердловской области представлено 19 объектов для частных инвесторов. Это здания в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменск-Уральском и Ирбите.

Памятниками регионального значения, которые включены в список стали бывший дом Копылова по пр. Ленина, 11, купеческая усадьба, расположенная на ул. Карла Маркса, 3, музей –завод, дом купца Аксенова, который находится на пр. Ленина, 3а, магазин Мозгунова на пр. Ленина, 6 / ул. Огаркова, 5. Кроме того, в список вошли дом для заводских служащих Демидова на ул. Кирова, 19, а также магазин Ахаимовой на пр. Ленина, 4а.