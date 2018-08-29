«Уральские авиалинии» по суду вернут 1,2 млн рублей в счёт долга за бортовое питание
Сегодня, 16:11Общество
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ОАО «Уральские авиалинии» по решению суда выплатят международному аэропорту «Симферополь» почти 1,2 млн рублей. Такую сумму авиакомпания задолжала по оплате бортового питания, продуктов и предоставления сервисных услуг.
Согласно материалам дела, в 2016 году между компаниями был заключён договор по поставке услуг. Аэропорт «Симферополь», в свою очередь, в полном объеме и в установленные сроки исполнил условия контракта, однако ОАО «Уральские авиалинии» выплатили сумму не в полном объеме.
Добавим, общая сумма договора составляла более 2,6 млн рублей.
АО «Международный аэропорт «Симферополь» обратился в суд. 28 августа судья Арбитражного суда Свердловской области принял решение взыскать с ответчика сумму долга – 1 197 667 рублей, а также 24 977 в счёт понесённых на судебные тяжбы расходов.
В ОАО «Уральские авиалинии» официально сообщили TagilCity.ru, что они не комментируют судебные процессы.
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