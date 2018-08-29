«Уральские авиалинии» по суду вернут 1,2 млн рублей в счёт долга за бортовое питание

Согласно материалам дела, в 2016 году между компаниями был заключён договор по поставке услуг. Аэропорт «Симферополь», в свою очередь, в полном объеме и в установленные сроки исполнил условия контракта, однако ОАО «Уральские авиалинии» выплатили сумму не в полном объеме.