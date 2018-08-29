Владимир Путин выступил против повышения пенсионного возраста до 65 лет.
На заседании с кабинетом министров, которое прошло в Омске 28 августа, Владимир Путин сказал, что у него сформировалось личное мнение по данной проблеме.
29 августа в 12:00 по московскому времени Владимир Путин выступил в прямом эфире с обращением к гражданам. В нем глава государства коснулся наиболее обсуждаемой в медиапространстве темы — повышение возраста выхода на пенсию.
По словам Путина, главная цель изменений в пенсионной системе — обеспечение ее стабильности и роста пенсий.
Если сейчас проявить нерешительность в этом вопросе, это может поставить под угрозу стабильность общества,рассказал глава государства.
Как следует из слов Владимира Владимировича, возрастная планка выхода на пенсию для женщин не может быть выше 60 лет.
Напомним, в изначальном варианте проекта пенсионной реформы предполагалось, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет поднят до 65 лет, а для женщин до 63. Идея вызвала неоднозначную реакцию общественности, которая разделилась на сторонников и противников изменений. Около миллиона россиян подписались под петицией против повышения пенсионного возраста, а Правительство России, в свою очередь, заявило о готовности к обсуждению нюансов реформы.