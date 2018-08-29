Владимир Путин выступил против повышения пенсионного возраста до 65 лет

На заседании с кабинетом министров, которое прошло в Омске 28 августа, Владимир Путин сказал, что у него сформировалось личное мнение по данной проблеме.

29 августа в 12:00 по московскому времени Владимир Путин выступил в прямом эфире с обращением к гражданам. В нем глава государства коснулся наиболее обсуждаемой в медиапространстве темы — повышение возраста выхода на пенсию.

По словам Путина, главная цель изменений в пенсионной системе — обеспечение ее стабильности и роста пенсий.

Если сейчас проявить нерешительность в этом вопросе, это может поставить под угрозу стабильность общества,рассказал глава государства.

Как следует из слов Владимира Владимировича, возрастная планка выхода на пенсию для женщин не может быть выше 60 лет.