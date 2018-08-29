Заключенные невьянской колонии отказались от еды

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Невьянске 29 августа 16 заключенных колонии строгого режима отказались есть из-за того, что им не позволили встретиться с заключённым, сидящем в изоляторе.
Источник: Ura.ru
Зеки отказались принимать пищу в столовой во время обеда. Они потребовали встречи с прокурором, а также членами ОНК. Их требования были выполнены, также с заключенными встретился замуполномоченного по правам человека Сергей Санников.
У них большие сроки до 17 лет, скучно, вот и придумывают себе развлечения. Это опытные преступники, которые умеют манипулировать людьми, .рассказал начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области.Александр Левченко
Заключенные не едят в столовой, однако употребляют в пищу продукты из посылок, а также купленные в магазине при колонии продукты.
Кроме того Александр Левченко пояснил, что исправительное учреждение работает в привычном режиме.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей