Закрытие ангара: дети-спортсмены из Горноуральска смогут продолжить тренировки

Директор МБУ ДО ДЮСШ ГГО Денис Скупкин рассказал редакции TagilCity.ru о дальнейшей судьбе спортивных секций и здания, где они базировались. Чиновник пояснил, что все секции продолжат работу, они будут перенесены из аварийного здания в спортзал местной школы и во Дворец культуры Горноуральского городского округа.

Безопасность детей – прежде всего. Детям есть куда идти. В том году открыли стадион в школе. Школа готова принять наших детей. Потому, что это все равно дети школы, которые там будут заниматься. Стадион нам предоставят. А в здании в этом находиться опасно. Детей никто на улицу не выгоняет. Как секции работали, так и будут работать. Есть еще один зал – в ДК. Это такие секции, которыми не разбрасываются. Мы всех разведем по расписаниям. У тренеров просто не появится тренерской, они будут приходить и работать в спортивный зал,пояснил Денис.

Директор спортивной организации также отметил, что здание ангара закрывается по причине аварийности, так как его не ремонтировали с 1988 года. Со слов Дениса, здание находится в ведении администрации ГГО. Предупреждения о закрытии поступали от контролирующих органов и ранее.

Нарушения там связаны с проектировкой здания. Этот вопрос уже обсуждался. Привлекались специалисты. Пока я не могу сказать, за чей счет будут проводиться работы. Но работы точно будут. Может быть, мы сможем войти в какие-то федеральные программырассказал Денис.

Редакция обратилась в администрацию Горноуральского городского округа с официальным запросом по поводу дальнейшей судьбы здания и финансирования предстоящего ремонта. Запрос был передан Ищенко Виктору – заместителю главы ГГО по вопросам соцполитики.