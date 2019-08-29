Альфа-Банк стал лидером рейтинга Forbes на рынке Private banking
Альфа-Банк, по оценках экспертов, стал первым в рейтинге Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking.
В рейтинге были представлены 30 финансистов и специалистов из банковской сферы. Балл для представителей отечественных банков составлялся из 35% голосов, которые отдали эксперты из банковской сферы. Другие 35% - это оценки экспертов из компании Frank RG. Кроме того, на баллы влияли и активы компаний, объем клиентской базы, а также размер депозитных ставок.
Зарубежные банки оценивались несколько иначе. 50% - это голоса представителей банковской сферы из России и family-офисов. Вторые 50% - это положение в рейтинге Euromoney, сообщает Newsnn.ru.
Максимально можно было набрать 100 баллов.
Директор по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова от лица компании поблагодарила клиентов за доверие и коллег за высокие оценки. По ее словам, главный успех Альфа-Банка заключается именно в доверии клиентов и вкладчиков к компании. Эксперты из отдела Альфа Private воплощают в жизнь самые смелые задумки, что позволяет банку расширять спектр услуг и сервисов. Которые он предоставляет клиентам.
Интересен и тот факт, что за все время существования рейтинга в лидирующей позиции был смещен Сбербанк. Альфа-Банку наконец удалось опередить своего главного конкурента, который теперь сместился на вторую строчку.