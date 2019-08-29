Альфа-Банк стал лидером рейтинга Forbes на рынке Private banking

В рейтинге были представлены 30 финансистов и специалистов из банковской сферы. Балл для представителей отечественных банков составлялся из 35% голосов, которые отдали эксперты из банковской сферы. Другие 35% - это оценки экспертов из компании Frank RG. Кроме того, на баллы влияли и активы компаний, объем клиентской базы, а также размер депозитных ставок.

Зарубежные банки оценивались несколько иначе. 50% - это голоса представителей банковской сферы из России и family-офисов. Вторые 50% - это положение в рейтинге Euromoney, сообщает Newsnn.ru.

Максимально можно было набрать 100 баллов.

Директор по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова от лица компании поблагодарила клиентов за доверие и коллег за высокие оценки. По ее словам, главный успех Альфа-Банка заключается именно в доверии клиентов и вкладчиков к компании. Эксперты из отдела Альфа Private воплощают в жизнь самые смелые задумки, что позволяет банку расширять спектр услуг и сервисов. Которые он предоставляет клиентам.