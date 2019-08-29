На Урале запретили выгул собаки, загрызшей человека до смерти

1 мая этого года на участке в поселке Пионерский, где расположена пилорама, на мужчину напала собака, принадлежащая собственнику этого участка. Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых он скончался в отделении местной больницы.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что собственник участка нарушил правила содержания домашних животных и допустил выгул собаки на неогороженной территории. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием запретить владельцу собаки самостоятельный выгул животного за пределами территории участка.

Суд исковые требования удовлетворил. Хозяина собаки обязали установить глухой забор и разместить на нем предупреждающую табличку. Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».