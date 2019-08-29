На Урале женщина не хотела отдавать ребенка бывшему мужу
Сегодня, 11:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Камышлове судебные приставы передали отцу ребенка, которого мать не хотела отдавать несмотря на решение суда, сообщает УФССП по региону.
Женщина отказывалась передавать ребенка, не открывала дверь квартиры и некорректно выражалась в адрес судебных приставов. Свердловчанка была предупреждена об ответственности за неисполнение судебного решения. В итоге приставам удалось убедить женщину. При передаче ребенка присутствовал детский психолог.
Место проживания несовершеннолетнего определено с отцом. Мать сможет видеться с девочкой в соответствии с установленным порядком общения.
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