На Урале женщина не хотела отдавать ребенка бывшему мужу

Женщина отказывалась передавать ребенка, не открывала дверь квартиры и некорректно выражалась в адрес судебных приставов. Свердловчанка была предупреждена об ответственности за неисполнение судебного решения. В итоге приставам удалось убедить женщину. При передаче ребенка присутствовал детский психолог.