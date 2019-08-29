Первая в России сеть 5G начала работу в Кронштадте

В реализации проекта при содействии администрации Санкт-Петербурга принимают участие МТС и компания Huawei (КНР), сигнал охватывает практически всю населенную часть города, пишет newia. Сеть развернута на базе восьми станций, все они работают в разных диапазонах. До конца сентября в городе появятся еще четыре базовые станции в диапазоне 4,9 ГГц.

Новая технология будет активно развиваться и охватит не только социальные объекты, но и промышленную сферу, сервис, ЖКХ и образование.

Развертывание сетей 5G – важнейшая составляющая национального проекта «Цифровая экономика». Высокая скорость и способность передавать большой массив данных без задержки в сетях пятого поколения позволяют развиваться «умным технологиям», таким как интернет вещей или беспилотные авто.

К 2021 году сеть 5G должна появиться в десяти городах, население которых превышает миллион человек.