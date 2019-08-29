Профсоюз медиков обвинил в увольнении тагильских хирургов систему здравоохранения
Сегодня, 09:54ОбществоФото: pixabay.com
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Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал заявил «Известиям», что причиной массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле является организация работы системы здравоохранения в целом.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Коновала, в системе в принципе заложен конфликт между работодателем в лице руководства больницы и сотрудниками. Зарплаты врачей распределяются руководством, и оплата зависит от финансовых возможностей учреждения. Поэтому распределение средств может идти в пользу тех или иных лиц.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что на руководящих постах в медучреждениях часто оказываются карьеристы.
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