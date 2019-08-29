Профсоюз медиков обвинил в увольнении тагильских хирургов систему здравоохранения

По словам Коновала, в системе в принципе заложен конфликт между работодателем в лице руководства больницы и сотрудниками. Зарплаты врачей распределяются руководством, и оплата зависит от финансовых возможностей учреждения. Поэтому распределение средств может идти в пользу тех или иных лиц.