«Самый небезразличный город в России». Блогер Варламов высказался о Екатеринбурге
Сегодня, 14:59ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Блогер Илья Варламов рассказал, почему Екатеринбург по праву считается «третьей столицей» России.
Сюжеты: Екатеринбург
Он написал в своем блоге, что любит столицу Урала за «особую энергетику», отметив, что Екатеринбург, «хоть и провинция», ничем не уступает Москве.
Это самый небезразличный город в России. Жители не позволяют себя обманывать и активно защищают его, подчеркнул блогер.
Среди достопримечательностей города он отметил «Екатеринбург Арену» и Ельцин центр. Ранее он включил Екатеринбург в список городов, где хотел бы пожить. В этот список также вошел и Нижний Тагил.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей