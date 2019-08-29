«Самый небезразличный город в России». Блогер Варламов высказался о Екатеринбурге

Он написал в своем блоге, что любит столицу Урала за «особую энергетику», отметив, что Екатеринбург, «хоть и провинция», ничем не уступает Москве.

Это самый небезразличный город в России. Жители не позволяют себя обманывать и активно защищают его, подчеркнул блогер.