Свердловская экс-чиновница Глацких занялась разработкой одежды
Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких представила гимнастическую форму, разработкой которой занялась после увольнения, сообщает интернет-издание Znak.
Глацких во время пресс-конференции сообщила, что в линейку спортивной одежды входит множество вещей — от купальников до спортивных курток. Разработанные ей модели будут носить студенты спортивной школы «Ты сможешь сам». Коллекция разработана в партнерстве с дизайнером Натальей Соломеиной.
В моделях используются три цвета — синий, голубой и белый. Из-за преобладания двух цветов из триколора российского флага коллекцию уже называют «патриотичной».
Открытие школы «Ты сможешь сам» состоится завтра в ДВСе в Екатеринбурге, в настоящий момент к Глацких на обучение записались 30 человек, в основном это дети от 3 до 5 лет.
Напомним, Глацких лишилась должности в департаменте после скандального заявления «государство не просило вас рожать», сделанного во время встречи с общественниками. Тогда девушка подчеркнула, что «государство ничего не должно» современной молодежи. После увольнения Глацких устроилась работать в ДИВС и сообщила о желании открыть свою спортшколу.