Свердловская экс-чиновница Глацких занялась разработкой одежды

Глацких во время пресс-конференции сообщила, что в линейку спортивной одежды входит множество вещей — от купальников до спортивных курток. Разработанные ей модели будут носить студенты спортивной школы «Ты сможешь сам». Коллекция разработана в партнерстве с дизайнером Натальей Соломеиной.

В моделях используются три цвета — синий, голубой и белый. Из-за преобладания двух цветов из триколора российского флага коллекцию уже называют «патриотичной».

Открытие школы «Ты сможешь сам» состоится завтра в ДВСе в Екатеринбурге, в настоящий момент к Глацких на обучение записались 30 человек, в основном это дети от 3 до 5 лет.