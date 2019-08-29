В Екатеринбурге бывшую жену насильника взяли на работу в школу

Родители считают, что с морально-этической стороны неправильно, что женщину допускают к работе с детьми. Она была вынуждена покинуть аналогичный пост в другой школе из-за гражданского мужа, которого признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки.

В пресс-службе мэрии уральской столицы пояснили, что на момент совершения преступления женщина со злоумышленником уже не жила. Кроме того, она предоставила справку об отсутствии судимости. В мэрии заявили, что если бы она проходила по этому уголовному делу даже в качестве свидетеля, то такую справку бы ей не выдали.

Бывший гражданский муж женщины Александр Ширяев в 2017 году вместе с приятелем встретили 12-летнюю девочку на улице. Известно, что Ширяев знал ее, потому что она училась в школе у его бывшей супруги. Мужчины схватили девочку, посадили в машину, заклеили ей рот. После этого поместили ребенка в сумку и занесли ее в съемную квартиру, где изнасиловали девочку. Затем они вновь посадили девочку в сумку, поместили ее в машину и оставили в лесу, в надежде, что ребенок умрет. Девочке удалось выбраться и добраться до проезжей части, где ей помог водитель, проезжающий мимо.