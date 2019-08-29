В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя

Ушли пять педагогов младшего звена и пять педагогов среднего звена. Учителя уволились по собственному желанию, часть из них сослалась на семейные обстоятельства, еще часть ушла в связи с переходом на другое место работы. В гимназии подчеркнули, что уже нашли замену уволившимся сотрудника.