В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя

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Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
Сюжеты: Екатеринбург
Ушли пять педагогов младшего звена и пять педагогов среднего звена. Учителя уволились по собственному желанию, часть из них сослалась на семейные обстоятельства, еще часть ушла в связи с переходом на другое место работы. В гимназии подчеркнули, что уже нашли замену уволившимся сотрудника.
Напомним, в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов двух больниц. После этого были организованы проверки Минздрава, ФОМС и прокуратуры, а главе регионального Минздрава Андрею Цветкову был объявлен выговор. Министерству удалось убедить медиков не увольняться, шесть хирургов ЦГБ № 1 забрали заявления. Им обещали пересмотреть условия оплаты труда и оплатить переработки.
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