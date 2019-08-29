В Екатеринбурге суд не стал рассматривать дело православной активистки

Суд направил административное дело на доследование из-за многочисленных нарушений. Оксану Иванову задержали сегодня. По заявлению неизвестного ее доставили в управление по борьбе с экстремизмом, а затем в суд.

Административный протокол на Иванову был составлен за несанкционированную акцию против работы Покраса Лампаса на Уралмаше.

25 августа Иванова и еще несколько активистов провели акцию против работы Покраса Лампаса «Супрематический крест». Активисты выступают за уничтожение работы.

Поддержать Иванову в суд приезжал владыка Кирилл.