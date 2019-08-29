В Екатеринбурге суд не стал рассматривать дело православной активистки
Райсуд Екатеринбурга не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, сообщает Znak.
Суд направил административное дело на доследование из-за многочисленных нарушений. Оксану Иванову задержали сегодня. По заявлению неизвестного ее доставили в управление по борьбе с экстремизмом, а затем в суд.
Административный протокол на Иванову был составлен за несанкционированную акцию против работы Покраса Лампаса на Уралмаше.
25 августа Иванова и еще несколько активистов провели акцию против работы Покраса Лампаса «Супрематический крест». Активисты выступают за уничтожение работы.
Поддержать Иванову в суд приезжал владыка Кирилл.
Напомним, крест Покраса Лампаса был создан в рамках фестиваля уличного искусства, однако вскоре работу испортили коммунальщики. Покрас в минувшие выходные планировал приехать в столицу Урала, однако после недовольства православных активистов сообщил, что на время отложил приезд.