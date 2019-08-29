В Екатеринбурге задержали православную активистку

Причины задержания активистки неизвестны, предполагается, что это связано с акцией «Не растопчи любовь», которая прошла в минувшие выходные в столице Урала. Активисты выступили против креста Покраса Лампаса. Сторонники Ивановой сообщают, что «нельзя попирать ногами крест» и требуют уничтожить или изменить работу.

В УМВД РФ по Екатеринбургу журналистам издания не прокомментировали ситуацию касательно задержания женщины. Сама Иванова написала, что ее везут в суд.