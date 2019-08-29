В Екатеринбурге задержали православную активистку
Сегодня, 16:01ОбществоФото: Страница Оксаны Ивановой в соцсети
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Православную активистку Оксану Иванову, выступающую против креста Покраса Лампаса, увезли в полицию, об этом она написала на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Причины задержания активистки неизвестны, предполагается, что это связано с акцией «Не растопчи любовь», которая прошла в минувшие выходные в столице Урала. Активисты выступили против креста Покраса Лампаса. Сторонники Ивановой сообщают, что «нельзя попирать ногами крест» и требуют уничтожить или изменить работу.
В УМВД РФ по Екатеринбургу журналистам издания не прокомментировали ситуацию касательно задержания женщины. Сама Иванова написала, что ее везут в суд.
Напомним, крест Покраса Лампаса был создан в рамках фестиваля уличного искусства, однако вскоре работу испортили коммунальщики. Покрас в минувшие выходные планировал приехать в столицу Урала, однако после недовольства православных активистов сообщил, что на время отложил приезд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей