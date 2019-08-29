В Нижнем Тагиле в День солидарности борьбы с терроризмом в храмах прозвенят колокола
Сегодня, 13:27ОбществоФото: Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви
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3 сентября во всех храмах Нижнего Тагила в 13.05 состоится колокольный перезвон, сообщает Нижнетагильская епархия.
Сюжеты: Нижний Тагил
В России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, он приурочен к событиям 1–3 сентября, случившимся в 2004 году в Беслане, где в результате теракта погибли свыше 300 человек.
В 13.05 в захваченной террористами бесланской школе произошел первый взрыв, в знак памяти в эти часы в Нижнем Тагиле зазвучат колокола.
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