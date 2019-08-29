В Первоуральске казённое учреждение подозревается в обмане подрядчика

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в декабре 2017 года с ООО «Фаворит Климат» был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 73,3 млн рублей. Завершиться работы должны были к 3 сентября 2018 года.

С первых дней строительства генподрядчик обнаружил, что проектная документация не соответствует требованиям законодательства и уведомлял об этом муниципальное казённое учреждение. В июне 2018 года заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта и потребовал с «Фаворит Климат» денежные средства в размере 733 тыс. рублей за срыв работ. В ответ подрядчик обратился в Арбитражный суд Свердловской области, который пришел к выводу, что истец по объективным причинам в связи с несоответствием проектной документации не смог выполнить обязательства по контракту.

В апреле 2019 года ПМКУ «Управление капитального строительства» провёл аукцион на поиск нового подрядчика и в марте заключил муниципальный контракт с другой компанией. При этом письмами ООО «Фаворит-Климат» извещало заказчика о желании возобновить работы по муниципальному контракту, а 733 тыс. рублей, удержанные ранее, так и не были возвращены организации. Также компания понесла дополнительные убытки в размере 15 млн рублей.