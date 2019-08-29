В Первоуральске казённое учреждение подозревается в обмане подрядчика
В отношении ПМКУ «Управление капитального строительства» прокуратура Первоуральска возбудила уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности. В ведомстве считают, что учреждение нарушило закон при заключении госконтракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в декабре 2017 года с ООО «Фаворит Климат» был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 73,3 млн рублей. Завершиться работы должны были к 3 сентября 2018 года.
С первых дней строительства генподрядчик обнаружил, что проектная документация не соответствует требованиям законодательства и уведомлял об этом муниципальное казённое учреждение. В июне 2018 года заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта и потребовал с «Фаворит Климат» денежные средства в размере 733 тыс. рублей за срыв работ. В ответ подрядчик обратился в Арбитражный суд Свердловской области, который пришел к выводу, что истец по объективным причинам в связи с несоответствием проектной документации не смог выполнить обязательства по контракту.
В апреле 2019 года ПМКУ «Управление капитального строительства» провёл аукцион на поиск нового подрядчика и в марте заключил муниципальный контракт с другой компанией. При этом письмами ООО «Фаворит-Климат» извещало заказчика о желании возобновить работы по муниципальному контракту, а 733 тыс. рублей, удержанные ранее, так и не были возвращены организации. Также компания понесла дополнительные убытки в размере 15 млн рублей.
Последовала новая проверка прокуратуры, материалы которой направили в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. В результате следствие возбудило уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Надзорное ведомство контролирует расследование.