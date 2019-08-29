В Свердловской области на финансирование социальной сферы направлено 85 миллиардов
На заседании правительства Свердловской области, которое прошло 29 августа, был рассмотрен отчёт об исполнении областного бюджета. Согласно ему, в регионе за первое полугодие 2019 года на финансирование социальных отраслей направлено 85,3 млрд рублей, сообщает департамент информполитики.
Сумма, направленная на финансирование социальной сферы, составляет 72,4% расходов областного бюджета, следует из отчёта. Заместитель губернатора Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко отметила, что доходы региона за первые шесть месяцев с начала года исполнены в сумме 116,6 млрд рублей, что на 2,8 млрд выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Также произошло увеличение объёма безвозмездных поступлений на 2,5 млрд, в результате оно составило 11,5 млрд рублей.
Произошло увеличение и расходной части бюджета. Рост составил 13,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, всего за полугодие регион потратил 117,8 млрд рублей. Средства направили на финансирование нацпроектов на Среднем Урале и мероприятия в сферах спорта, физкультуры, образования, культуры.
По итогам отчёта, дефицит областного бюджета составил 1,2 млрд рублей. По сравнению с началом года, государственный долг снижен на 12 млрд рублей.