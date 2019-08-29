В Свердловской области на финансирование социальной сферы направлено 85 миллиардов

Сумма, направленная на финансирование социальной сферы, составляет 72,4% расходов областного бюджета, следует из отчёта. Заместитель губернатора Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко отметила, что доходы региона за первые шесть месяцев с начала года исполнены в сумме 116,6 млрд рублей, что на 2,8 млрд выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Также произошло увеличение объёма безвозмездных поступлений на 2,5 млрд, в результате оно составило 11,5 млрд рублей.