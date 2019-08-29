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#300лет
В Свердловской области на финансирование социальной сферы направлено 85 миллиардов
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Свердловской области на финансирование социальной сферы направлено 85 миллиардов

Вчера, 22:30ОбществоФото: pxhere.com
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