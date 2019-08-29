В Свердловской области в лесу четверо суток искали грибников
Сегодня, 10:52ОбществоФото: пресс-служба Росгвардии
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Под Туринском в лесу четверо суток искали заблудившихся грибников. Жизни и здоровью свердловчан в настоящий момент ничего не угрожает, пишет «Комсомольская правда».
Грибники пропали 24 августа, 28 августа их нашел сотрудник Росгвардии Александр Томашук.
В поисках участвовали 80 человек, в том числе спасатели, волонтеры, ОМОН, полиция. Радиус обследуемой территории составил порядка 13 квадратных километров.
Спасенные пояснили, что они ушли в лес неподготовленными — без теплой одежды и обуви, при себе у них был только один сотовый телефон, который разрядился в первый же день.
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