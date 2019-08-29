В Верхней Пышме возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому
Сегодня, 13:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки», сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошел 27 августа. По предварительным данным, в служебном кабинете отдела по вопросам миграции МО МВД России «Верхнепышминский» мужчина предложил начальнику миграционного отдела 11 тысяч рублей. Он рассчитывал, что за данную сумму сотрудник правоохранительных органов не будет составлять протокол об административном правонарушении, касающемся вопроса пребывания иностранных граждан на территории страны.
Полицейский отказался принять деньги. Подозреваемый задержан в момент попытки передать взятку. Ведется сбор доказательной базы.
Напомним, 20 августа в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки задержаны четыре человека, двое из них — действующие сотрудники МВД.
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