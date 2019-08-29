В Верхней Пышме возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому

Инцидент произошел 27 августа. По предварительным данным, в служебном кабинете отдела по вопросам миграции МО МВД России «Верхнепышминский» мужчина предложил начальнику миграционного отдела 11 тысяч рублей. Он рассчитывал, что за данную сумму сотрудник правоохранительных органов не будет составлять протокол об административном правонарушении, касающемся вопроса пребывания иностранных граждан на территории страны.