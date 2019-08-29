Во главе «Рейтинга брендов Петербурга» оказалась авиационная компания «Россия»
В номинации «Транспорт» «Рейтинга брендов Петербурга» победила авиационная компания «Россия». Рейтинг сформировали эксперты издания «Деловой Петербург».
Награды победителям отраслевых номинаций вручили 27 августа, сообщает newstracker.ru. В категории «Лучшие в своей отрасли - Транспорт» победил директор по производству авиакомпании «Россия» Андрей Ординов, а диплом ему вручила глава издания «Деловой Петербург» Наталья Шелудько. Известно, что петербургский аэропорт Пулково - базовый для компании «Россия», так как здесь находится половина его парка самолетов. При этом компания активно расширяет зону предоставления своих услуг и наращивает маршрутную сеть, в частности в направлении Северо-Западного федерального округа. Пресс-служба Пулково рассказала о том, что в прошлом году 30 процентов пассажиров аэропорта обслужила именно компания «Россия». У нее в Пулково 54 направления и 30 из них являются международными.
Победа в этой номинации не является первым признанием достижений компании «Россия». В этом году консалтинговое агентство Brand Finance включило компанию в список 50 наиболее ценных для России брендов.
Основной целью этого бренда является определение объектов, компаний, учреждений и мест, которые наиболее всего ассоциируются с городом Санкт-Петербургом. В процессе формирования рейтинга эксперты сотрудничали с читателями «Делового Петербурга», представителями маркетинговой и PR-отрасли.