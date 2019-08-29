Житель Режа нашел на мусорке пистолет и выстрелил в приятеля

Осужденный весной 2017 года на мусорке нашел пистолет и патроны. Он забрал оружие себе и хранил его дома без каких-либо документов. В январе 2019 года во время конфликта он выстрелил в голову своему приятелю. Потерпевший смог закрыться от пули рукой и она попала в предплечье.