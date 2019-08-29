Житель Режа нашел на мусорке пистолет и выстрелил в приятеля
Сегодня, 20:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Реже местный житель приговорен к семи годам и шести месяцам колонии за покушение на убийство своего приятеля, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Осужденный весной 2017 года на мусорке нашел пистолет и патроны. Он забрал оружие себе и хранил его дома без каких-либо документов. В январе 2019 года во время конфликта он выстрелил в голову своему приятелю. Потерпевший смог закрыться от пули рукой и она попала в предплечье.
Суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к семи годам и шести месяцам колонии и ограничению свободы сроком на один год.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей