Экс-директор «Уральских пельменей» не смог оспорить выплату в 870 тысяч рублей

Один суд мы уже выиграли. Сергей выплатил нам пять миллионов за тот концерт. Второй суд тоже к нему относится. В этой сумме не была учтена сумма бонусов за просмотры нашего концерта на телевидении. Вся доказательная база у нас есть. У Нетиевского не было шансов на победу в суде, рассказывает Евгений Орлов.