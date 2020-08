Экс-директор «Уральских пельменей» не смог оспорить выплату в 870 тысяч рублей

27 августа Московский кассационный суд оставил в силе решение, по которому экс-владелец коллектива КВН «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский должен выплатить 870 тысяч рублей бывшим коллегам, пишет Ура.ру.

Евгений Орлов, который в настоящее время руководит коллективом, поведал о ходе судебных разбирательств с экс-директором Сергеем Нетиевским. Судебные тяжбы между бывшими коллегами проходят уже второй раз. Серея Нетиевского обвиняют в присвоении самого первого концерта коллектива. Он носил название «16 лет вместе». Один суд мы уже выиграли. Сергей выплатил нам пять миллионов за тот концерт. Второй суд тоже к нему относится. В этой сумме не была учтена сумма бонусов за просмотры нашего концерта на телевидении. Вся доказательная база у нас есть. У Нетиевского не было шансов на победу в суде, рассказывает Евгений Орлов. Коллектив «пельменей» намерен продолжить судебные разбирательства в отношении Сергея Нетиевского. Новым поводом станут авторские права и товарный знак коллектива. Сам Сергей Нетиевский считает, что решение суда несправедливо. Меня судят как гендиректора, по букве закона ответственность несу я, но решения принимались Евгением Орловым. Сейчас Орлов продал старые программы каналу СТС, я тоже в них участвовал, но деньги за них не получаю, посмотрим, что на это скажет суд, который пройдет в сентябре. Я подал иски на 65 миллионов рублей. Несмотря на суды я благодарен бывшим коллегам за совместное творчество, поделился Сергей Нетиевский. Экс-директор «Уральских пельменей» заплатит коллективу 870 тысяч рублей

