Глава Екатеринбурга планирует ликвидировать детские батуты с городских улиц

Надо убирать эту плесень с улиц нашего города. Для начала нам в этом поможет осень — в холодное время они сами по себе перестанут работать, а уж мы за это время придумаем как их запретить на законодательном уровне, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире E1.