Глава Екатеринбурга планирует ликвидировать детские батуты с городских улиц

Глава Екатеринбурга планирует ликвидировать детские батуты с городских улиц

Сегодня, 14:53ОбществоФото: страница Никиты Корытина на Facebook
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский планирует убрать батуты путем изменения законодательства, пишет E1.

По его словам, администрация займется устранением проблем в законодательстве в холодный сезон.

Надо убирать эту плесень с улиц нашего города. Для начала нам в этом поможет осень — в холодное время они сами по себе перестанут работать, а уж мы за это время придумаем как их запретить на законодательном уровне, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире E1.

У музея изобразительных искусств Екатеринбурга появился батут в виде персонажа известного мультфильма Спанч Боба. Батут закрывает фасад музея, а директор музея выразил мнение, что появление батута в таком месте характеризует отношения общества к культуре.

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Екатеринбург
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