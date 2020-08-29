Колонии Нижнего Тагила представили мебель, одежду и сувениры на форуме «Армия-2020»

Как отметили в пресс-службе, колонии Нижнего Тагила лидируют по выпуску различной продукции в ГУФСИН. Совокупно они производят более 70 % от всего объема продукции в металлообработке, деревообработке, в цехах по​ изготовлению​ мебели, швейных изделий, топливных пеллет из отходов. Несколько тысяч осужденных трудятся в тагильских учреждениях УИС.​ Мебель из ИК-13 реализуется в Сибири, Крайнем Севере и Калининграде.​