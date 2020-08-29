Колонии Нижнего Тагила представили мебель, одежду и сувениры на форуме «Армия-2020»

Колонии Нижнего Тагила представили мебель, одежду и сувениры на форуме «Армия-2020»

Сегодня, 17:27ОбществоPhoto: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Свердловские колонии заработали 300 тысяч рублей на международном военно-техническом форуме «Армия-2020», сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

В числе прочих исправительных учреждений на форуме была представлена продукция колоний Нижнего Тагила: мебель (ИК-13), швейная продукция (ИК-6), изделия из металла (ЛИУ-51), сувениры (ИК-5, ИК-12).

Начальник ГУФСИН Александр Федоров представил продукцию полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, замгубернатора Свердловской области Азату Салихову и командующему ЦВО Александру Лапину.

Колонии Нижнего Тагила представили мебель, одежду и сувениры на форуме «Армия-2020»
Photo:ГУФСИН

Ассортимент представленной продукции очень широк. Кроме того, было получено несколько заказов на производство мебели. На форуме также развернули павильоны с различными блюдами, выпечкой и напитками.

Как отметили в пресс-службе, колонии Нижнего Тагила лидируют по выпуску различной продукции в ГУФСИН. Совокупно они производят более 70 % от всего объема продукции в металлообработке, деревообработке, в цехах по​ изготовлению​ мебели, швейных изделий, топливных пеллет из отходов. Несколько тысяч осужденных трудятся в тагильских учреждениях УИС.​ Мебель из ИК-13 реализуется в Сибири, Крайнем Севере и Калининграде.​

Ранее в ГУФСИН рассказали, что в ИК-6 сошьют восемь тысяч полевых костюмов. Также осужденный этой же колонии недавно перепели Rammstein. Песню сняли на видео в рамках конкурса видеоклипов.

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