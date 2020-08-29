Пугающий шум и санитарно-защитные зоны. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Пугающий шум и санитарно-защитные зоны. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

Эта неделя оказалась богата на события. Мы побывали в Новоасбесте. Снова. Ранее основанием выезда на место журналиста стали жалобы местных жителей на фекальные стоки. Оказалось, что износ очистных сооружений в поселке составляет 99%, а зловонные ручьи стекают в реки Вилюй и Ряжик. Это не единственная проблема сельчан. Жители поселка боятся не пережить эту зиму, так как износ единственной котельной составил 100%. Здание в 2019 году попало в федеральную новостную повестку, когда обрушение его стены было снято на видео. Прошло более года. С тех пор ничего не изменилось.

В Нижнем Тагиле лишь у одного крупного предприятия установлена санитарно-защитная зона, которая проходит по границам соседствующих заводов. Остальные промышленные гиганты пока не спешат с определением СЗЗ, сроки назначены на 2021–2022 годы. Однако ранее они уже переносились. Выяснили, почему заводы не спешат выполнить требование законодательства.

В эту пятницу поводом для обсуждения в соцсетях стал гул, доносящийся в вечернее время, предположительно, с ЕВРАЗ НТМК. Некоторые тагильчане назвали его пугающим и рассказали, что не могут уложить детей спать. Грохот и шум доносились со стороны Тагилстроя после 22.00, когда подавляющее большинство горожан отправляются отдыхать.

В городе продолжается строительство моста через Тагильский пруд. Стройплощадка — это отдельный организм, сбой в работе которого недопустим. Корреспондент TagilCity.ru побывал на месте и узнал, как живет главная городская стройка.

Не так давно Нижнему Тагилу присвоили звание «Город трудовой славы». Но, в первую очередь, это звание принадлежит людям, для которых работа — не просто способ заработка. В городе немало трудовых династий, рассказали о некоторых из них.

Еще одной историей поделилась с редакцией тагильчанка. Девушка совершала сделку с недвижимостью и на другой день должна была вылететь на отдых, билеты были уже куплены. Однако планы сорвались из-за «коррупции» в МФЦ на улице Космонавтов. Девушке отказали в обслуживании, так как талон был оформлен на риэлтора (ФИО участников сделки были указаны в примечании). Тагильчанке отказали в приеме, сославшись на указ директора МФЦ. Администратор отделения сказала, что ее могут обвинить в коррупции. Девушке теперь придется сдать билеты и понести финансовые убытки.

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новоасбестшумНижний ТагилСанитарно-защитные зоны
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