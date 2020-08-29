Пугающий шум и санитарно-защитные зоны. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Эта неделя оказалась богата на события. Мы побывали в Новоасбесте. Снова. Ранее основанием выезда на место журналиста стали жалобы местных жителей на фекальные стоки. Оказалось, что износ очистных сооружений в поселке составляет 99%, а зловонные ручьи стекают в реки Вилюй и Ряжик. Это не единственная проблема сельчан. Жители поселка боятся не пережить эту зиму, так как износ единственной котельной составил 100%. Здание в 2019 году попало в федеральную новостную повестку, когда обрушение его стены было снято на видео. Прошло более года. С тех пор ничего не изменилось.