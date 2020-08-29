В Нижнем Тагиле медики «Уралвагонзавода» не получили «коронавирусные» доплаты

В Нижнем Тагиле медики «Уралвагонзавода» не получили «коронавирусные» доплаты

Сегодня, 10:53ОбществоPhoto: Алексей Балыбердин
Медики тагильского «Уралвагонзавода» не получили доплаты за работу с коронавирусом. Об этом сообщил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин на своей странице во «Вконтакте».

Очередное пришло от медработников, работающих в «красной зоне» в медсанчасти Уралвагонзавода. Ежедневно рискуя своим здоровьем на своих постах, медики до сих пор не получили обещанные президентом доплаты. Уверен, руководство предприятия не оставит без внимания этот вопрос, написал депутат.

Он также направил письмо в адрес Генерального директора АО «Уралвагонзавода» Александра Потапова и попросил обратить внимание на ситуацию.

По словам медиков, они несколько месяцев не получали ни федеральные, ни региональные выплаты за работу с COVID-19.

В этой связи прошу дать указание ответственным руководителям проинформировать меня по текущей ситуации в части организации процесса получения медицинским персоналом стимулирующих выплат, написал Балыбердин в письме.

Письмо депутата Балыбердина
Photo:личная страница Алексея Балыбердина во "Вконтакте"

Ранее прокуратура на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских по поводу невыплаты премий за работу с коронавирусом водителям скорой помощи ООО «Феник-логистик» прокуратура ответила, что это является законным. Причиной стало то, что станция скорой помощи не передавала информацию о работе водителей с данными пациентами.

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