В Нижнем Тагиле медики «Уралвагонзавода» не получили «коронавирусные» доплаты

Очередное пришло от медработников, работающих в «красной зоне» в медсанчасти Уралвагонзавода. Ежедневно рискуя своим здоровьем на своих постах, медики до сих пор не получили обещанные президентом доплаты. Уверен, руководство предприятия не оставит без внимания этот вопрос, написал депутат.