Гора посылок у помойки и поджог BMW после ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Гора посылок у помойки и поджог BMW после ДТП. Итоги дня в Свердловской области
Гора посылок у помойки и поджог BMW после ДТП. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:16ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 августа.

Жители Екатеринбурга обнаружили около помойки во дворе дома на ЖБИ большое количество мешков с посылками. Горожане начали вскрывать чужую корреспонденцию и разбирать находки, из-за чего вблизи мусорных баков образовалось «поле боя». Некоторые жители пытались вскрыть как можно больше посылок и забрать самое ценное себе, другие горожане отговаривали первых и думали, что им делать с находкой. Представители «Почты России» прокомментировали ситуацию и заявили, что партия прибыла в Россию не через Почту. В связи с этим посылки не проходили таможенный контроль на ММПО Екатеринбург. Корреспонденция, скорее всего, доставлялась другими транспортными компаниями.

Родственники уроженки Нижнего Тагила, избитой в Сочи, нашлись благодаря публикациям в СМИ. На связь с 43-летней Элиной вышла ее двоюродная сестра, она обещала оказывать посильную помощь. По словам Дины, которая нашла избитую, с ней связались и другие родственники. Также она обратилась к отцу настоятелю. По словам самой пострадавшей, ее избил сын квартирной хозяйки, где она проживала. На данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело.

Устроивший ДТП на Машиностроителей в Екатеринбурге водитель поджег BMW второго участника аварии. В отделе полиции мужчина несколько раз выходил из отдела, чтобы покурить. Однако в один раз виновник аварии в здание так и не вернулся. Владелец BMW пошел проверять оппонента, но на стоянке увидел свою иномарку горящей. На место были вызваны сотрудники МЧС, которые потушили огонь. Злоумышленник попал на камеру наружного наблюдения. Теперь его разыскивают и по второму делу.

На железной дороге в Екатеринбурге поезд сбил мужчину. От удара он скончался на месте. Состав направлялся от станции Исток. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Также проводится комплекс проверочных мероприятий и экспертиза. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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