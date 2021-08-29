Гора посылок у помойки и поджог BMW после ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Жители Екатеринбурга обнаружили около помойки во дворе дома на ЖБИ большое количество мешков с посылками. Горожане начали вскрывать чужую корреспонденцию и разбирать находки, из-за чего вблизи мусорных баков образовалось «поле боя». Некоторые жители пытались вскрыть как можно больше посылок и забрать самое ценное себе, другие горожане отговаривали первых и думали, что им делать с находкой. Представители «Почты России» прокомментировали ситуацию и заявили, что партия прибыла в Россию не через Почту. В связи с этим посылки не проходили таможенный контроль на ММПО Екатеринбург. Корреспонденция, скорее всего, доставлялась другими транспортными компаниями.