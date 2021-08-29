Почему зрителей интересует аниме

На протяжении долгих лет аниме популярно не только в Японии, но за ее пределами. Мультипликационные фильмы с характерной анимацией стали известны всему миру.

Если ранее мы воспринимали мультипликацию как нечто, созданное исключительно для детей, то современные реалии таковы, что аниме создается как для детей, так и для взрослых. Существуют определённые жанры сериалов, которые предназначены для подростков, женщин и мужчин. В них отражены темы, которые волнуют именно заинтересованною аудиторию. Сериал Царство 3 аниме можно назвать историческим, обычно такие сериалы интересны мужчинам. В них много экшена и батальных сцен сражений. Вместе с тем тема дружбы и первой любви интересна подросткам, романтика – женщинам. Таким образом, рассчитанные на все категории телезрителей, аниме популярны во всем мире. Это позволяет компаниям-производителям поддерживать интерес к ним, создавая и придумывая все новые сюжеты. В чем особенности аниме? В основном зрителям сразу понятно, что он смотрит именно аниме. Все дело в определенном стиле анимации. В аниме графика играет второстепенную роль, она предназначена для того, чтобы рассказать о событиях. При создании фильмов используется меньшее число кадров, для экономии на подробностях изображаемого. Когда мы смотрим аниме на русском языке, то не всегда обрыщем внимание на предлагаемые детали. Несмотря на экономии на кадрах, художники совсем не экономят на прорисовке персонажей. Хотя все они на первый взгляд достаточно похожи друг на друга, у каждого в одежде или прическе есть особенности, характерные именно для конкретного персонажа. Основным отличительным признаком аниме являются персонажи с большими глазами. Поскольку сначала аниме создавалось для детей, то большие глаза были признаком юности. Также на Востоке считалось, что большие глаза говорят о готовности персонажей к восприятию. Поэтому чем меньше они у каких-либо персонажей, тем менее они способны созерцать мир. Недаром аниме-культура захватывает все больше фанатов. Аниме отвоевало себе определённую нишу среди кино, сериалов и мультфильмов, расположившись где-то посередине. Также следует признать, что аниме – это целый пласт японской культуры. Как и в любой культуре в мире мультипликации существуют фильмы-однодневки и настоящие произведения искусства, так происходит в индустрии аниме, где мы можем встретить по-настоящему философские работы. На правах рекламы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter