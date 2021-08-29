Тагильских шахтёров с профессиональным праздником поздравил мэр Владислав Пинаев

В последнее воскресенье августа шахтеры по всей России празднуют свой профессиональный праздник. Для Нижнего Тагила он получился двойной — в этом году старейшему горно-обогатительному предприятию Урала Высокогорскому ГОКу исполняется триста лет.

Глава города на встрече с горняками отметил, что ВГОК стал прародителем многих железоделательных заводов Свердловской области. Ваша профессия — одна из самых тяжелых, она нередко связана с риском для жизни и здоровья человека. Для нее нужен особый горняцкий характер, в котором соединились мужество, чувство ответственности, стойкость, надежность и преданность своему делу. Отмечая День шахтера, мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам, передавшим эти замечательные качества и искреннюю любовь к своей профессии новым поколениям горняков, подчеркнул Владислав Пинаев. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Градоначальник поблагодарил всех шахтёров за напряженный ежедневный труд и большой вклад в укрепление экономики родного города. Напомним ,в этом году празднование дня города в Нижнем Тагиле было частично перенесено на онлайн-платформу из-за пандемии коронавируса. Без салюта: в режиме онлайн пройдет День города в Нижнем Тагиле

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