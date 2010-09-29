Депутаты избили охранника кафе

«Двое депутатов Первоуральской городской думы (данные которых в настоящее время официально не комментируются) нанесли телесные повреждения двум 20-летним мужчинам, один из которых является охранникомданного помещения», - рассказали в СКП.По неподтвержденным данным, Сафиуллин является совладельцам этого кафе итаким образом он решил наказать охранника за то, что тот пустил к себе ночью гостей и угостил их бутербродами за счет заведения.