Депутаты избили охранника кафе
29 сентября 2010, 07:06ОбществоОльга
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Как сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе свердловского СУ СКП РФ, инцидент произошел накануне, 27 сентября, утром, в спорт-баре «Галерея-2000» - по улице Ленина, 11 в Первоуральске.
«Двое депутатов Первоуральской городской думы (данные которых в настоящее время официально не комментируются) нанесли телесные повреждения двум 20-летним мужчинам, один из которых является охранникомданного помещения», - рассказали в СКП.По неподтвержденным данным, Сафиуллин является совладельцам этого кафе итаким образом он решил наказать охранника за то, что тот пустил к себе ночью гостей и угостил их бутербродами за счет заведения.
По неподтвержденным данным, сообщает LifeNews, Сафиуллин является совладельцам этого кафе и таким образом он решил наказать охранника за то, что тот пустил к себе ночью гостей и угостил их бутербродами за счет заведения.
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