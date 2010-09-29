Изменения в КоАП, касающиеся видеофиксации административных правонарушений

Статья 29.5 КоАП РФ дополнена частью 5, устанавливающей, что при автоматической видеофиксации административного правонарушения соответствующее дело рассматривается по месту нахождения органа, в который поступил материал со стационарных или мобильных комплексов. Данное изменение необходимо в связи с созданием центров видеофиксации, вкоторые поступает информация с приборов, находящихся в различных муниципальных образованиях.

Статья 29.10 КоАП РФ дополнена частями 6 и 7, предусматривающими при автоматической видеофиксации оформление постановления с приложением материалов в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждается электронной цифровой подписью, а копия такого постановления изготавливается путем распечатывания данного электронного документа на бумажный носитель.

В соответствии с поправками, внесенными в часть 3 статьи 28.6 и часть 2 статьи 29.11 КоАП РФ, копия постановления по делу об административном правонарушении будет высылаться участникам производства по делу в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления по почте заказным почтовым отправлением. Данная поправка вводится для избежания ситуаций, не позволяющих установить дату вступления постановления в законную силу. В отличие от обычной почты, заказные почтовые отправленияобеспечат возможность четко отследить дату их получения адресатом.