Изменения в КоАП, касающиеся видеофиксации административных правонарушений
Исключена норма, предусмотренная частью 4 статьи 29.5 КоАП РФ, позволяющая рассматривать дело об административном правонарушении, влекущем лишение права управления транспортным средством, по месту учета транспортного средства. Указанная норма не имела практического применения, поскольку Кодексом не предусмотрена возможность заявления ходатайства о соответствующей пересылке. Таким образом, дело об административном правонарушении теперь будет рассматриваться либо по месту его совершения, либо, в случае удовлетворения соответствующего ходатайства, по месту жительства лица, привлекаемого к административной ответственности.
Статья 29.5 КоАП РФ дополнена частью 5, устанавливающей, что при автоматической видеофиксации административного правонарушения соответствующее дело рассматривается по месту нахождения органа, в который поступил материал со стационарных или мобильных комплексов. Данное изменение необходимо в связи с созданием центров видеофиксации, вкоторые поступает информация с приборов, находящихся в различных муниципальных образованиях.
Статья 29.10 КоАП РФ дополнена частями 6 и 7, предусматривающими при автоматической видеофиксации оформление постановления с приложением материалов в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждается электронной цифровой подписью, а копия такого постановления изготавливается путем распечатывания данного электронного документа на бумажный носитель.
В соответствии с поправками, внесенными в часть 3 статьи 28.6 и часть 2 статьи 29.11 КоАП РФ, копия постановления по делу об административном правонарушении будет высылаться участникам производства по делу в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления по почте заказным почтовым отправлением. Данная поправка вводится для избежания ситуаций, не позволяющих установить дату вступления постановления в законную силу. В отличие от обычной почты, заказные почтовые отправленияобеспечат возможность четко отследить дату их получения адресатом.
Отделение пропаганды ОГИБДД УВД по г.Н.Тагил97-65-61