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Изменения в КоАП, касающиеся видеофиксации административных правонарушений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Изменения в КоАП, касающиеся видеофиксации административных правонарушений

29 сентября 2010, 10:47ОбществоОльга
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