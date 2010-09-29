Изменения в таблице штрафов ГИБДД август-сентябрь 2010 года

[1] Законодатель исключил слово «зарегистрированным», т.е. к ответственности можно будет привлекать в том числе и водителей, управляющих автомобилями с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТа государственными регистрационнымизнаками «ТРАНЗИТ».