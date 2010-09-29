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Изменения в таблице штрафов ГИБДД август-сентябрь 2010 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Изменения в таблице штрафов ГИБДД август-сентябрь 2010 года

29 сентября 2010, 14:15ОбществоСергей Демидов
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