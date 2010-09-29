Изменения в техническом регламенте о безопасности движения

•Практически все металлические обвесы, так называемые «кенгурятники», снимаются с автомобилей. По мнению специалистов, занимающихся безопасностью дорожного движения, при наезде автомобиля на пешехода обвесы наносят последнему травмы, несовместимые с жизнью. Исключение составят сертифицированные обвесы в составе транспортного средства, т.е.автопроизводитель выпускает данную модель с таким навесным оборудованием или допускает установку определенных конструкций на даннуюмодель автомобиля.

• Допускаются решетки на фары, которые защищают только фары и вес которых не превышает полкилограмма.

•Максимальная допустимая высота протектора зимних и внесезонных, т.е. маркированных знаком «М+S», покрышек должна составлять не менее 4 мм. Допустимый износ протектора летних покрышек (согласно ПДД) должен быть не менее 1,6 мм. Пользоваться внесезонной покрышкой в качестве летней нельзя. В регламенте нет требований к летним покрышкам. Необходимо помнить, что с«лысой» резиной не будет возможности пройти техосмотр, а также возможенштраф по ст.12.15 КоАП РФ в размере 100 рублей при остановке на дороге.

•Автомобильная электроника должна быть на русском языке или к ней необходима инструкция на данном языке.

•Допускается эксплуатация праворулевых автомобилей при условии, если произведена регулировка света фар для левостороннего движения.

•Автомобили, занимающиеся грузоперевозками и коммерческими пассажирскими перевозками, должны быть оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.