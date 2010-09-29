Любовь на один вечер

Герои по ходу спектакля играют разные роли и пытаются обмануть другдруга, вывести на чистую воду. За счет остроумных диалогов и смены масок актеры держат интерес зрителя на протяжении всегоспектакля.Спектакль легкий, несмотря на гибель главного героя в конце.

Большаячасть зрителей пришли на звезд сериалов «Кадетство» и «Марш Турецкого» -и, в принципе, получили «продукт», схожий с телевизионным. Я была оченьразочарована, когда в конце концов выяснилось, что оба героя имеютотношение к преступному миру. Потому что все фильмы и сериалы на нашемтелевидении рассказывают нам о нелегкой жизни бандитов, ментов и частныхдетективов. Такое чувство, будто все россияне делятся на две категории:на преступников и тех, кто их ловит и наказывает.

Московский Независимый Театр не в первый раз приезжает с гастролями вНижний Тагил. Тагильчане уже видели спектакль «Мастер и Маргарита»,поставленный этим театром. Репертуар театра в основном состоит изкомедий: «12 стульев», «Вий», «Декамерон», «За двумя зайцами» и другие.На афишах театра комедии часто получают определения «убойная»,«лирическая», «невероятно смешная» и даже «шокирующая». Возможно, этосвязано с плотным гастрольным графиком театра. В этом случае приходитсярассчитывать на окупаемость спектаклей, ставить то, на что с наибольшейвероятностью будет иметь успех, – а это прежде всего комедии.

К сожалению, тагильчане часто лишены права выбора, которое есть улюбителей театра в больших городах. Мы идем на то, что нам привозят. Астоличные театры привозят нам не всегда самое интересное.

Фотоотчет со спектакля смотрите здесь.