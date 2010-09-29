На тагильчан, которые не платят за энергоресурсы, подадут в суд
29 сентября 2010, 15:37ОбществоОльга
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На тагильчан, которые не платят за энергоресурсы, подадут в суд. Передать в суды иски на должников поручил руководителям управляющих компаний заместитель главы Нижнего Тагила Владимир Белов.
На сегодняшний день долги населения за тепло составляют 85 миллионов рублей. 27 миллионов задолжали коммерческие организации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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