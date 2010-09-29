Сергея Бобунца посвятили в кубанские казаки
29 сентября 2010, 15:08ОбществоОльга
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Лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца посвятили в кубанские казаки.
Группа выступала на концерте в городе Тимашевск в Краснодарском крае. В конце представления мэр Тимашевска поднялся на сцену, возложил булаву наплечо Бобунца и провел обряд посвящения в казаки. Ему подарили бурку, папаху и булаву. Бобунец получил наказ поднимать казачество на Урале, сообщает Е1.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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