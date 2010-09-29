Спецслужбы предотвратили теракты против ряда европейских стран
29 сентября 2010, 07:19ОбществоОльга
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Серия одновременных терактов против городов Великобритании, Франции и Германии предотвращена благодаря взаимодействию спецслужб ряда стран. Об этом сообщил в ночь на среду британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные разведисточники.
Согласно этим данным, пакистанские боевики планировали серию одновременных атак на Лондон и крупные города Франции и Германии. Раскрыть планы потенциальных террористов помогло взаимодействие европейских, американских и пакистанских специальных служб.
В рамках тревоги, вызванной раскрытием террористического заговора, ранеево вторник, 28 сентября, были эвакуированы посетители Эйфелевой башни вПариже, сообщает NEWSru.com.
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