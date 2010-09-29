Строительство комплекса Мега-Трейд завершит новый инвестор

Сейчас оптово-складской комплекс не достроен лишь на 10%. Как отмечает агентство НЭП-08, ввести его в эксплуатацию можно за 3 месяца. Но инвестор, финансировавший строительство, завершить работы не может. Между тем Раффайзенбанк, крупнейший кредитор проекта, ранее предоставил кредит в 167 миллионов для постройки центра. Чтобы покрыть этот долг заемщика, представители банка и решились на продажу недостроенного комплекса.

Что же касается расширения участка южного въезда в Нижний Тагил, которое ведется специально для складского центра, то, как отметилначальник управления стратегического развития Нижнего Тагила Вахтанг Ахалая, дорога строится вовсе не для недостроенного комплекса. Постройкачетырехполосной трассы привязана к так называемой второй очереди строительства логистического центра. Она начнется в ноябре.

Рядом с Мега-Трейдом будет построен складской комплекс для овощей. На его возведение потребуется 330 миллионов рублей и уже найдены инвесторы.