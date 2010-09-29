В Нижнем Тагиле начинается реконструкция Восточных очистных сооружений

Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в пресс-службемуниципалитета, создание химического кластера на базе «Уралхимпласта» существенно увеличит нагрузку на систему очистных сооружений. Поэтому и был разработан проект их реконструкции.

На его реализацию из федерального бюджета выделено 280 миллионов рублей. Федеральные деньги ждут в Тагиле в середине октября. Кроме того, почти 29 миллионов рублей софинансирует область, такую же сумму в следующем году выделит городскойбюджет.

На совещании при Главе города рассматривали участие муниципалитета в создании юрлица ОАО «Биологические очистные сооружения Химического парка „Тагил“» Директором нового предприятия станет Павел Ярков - главный инженер УХП. Сегодня среди потребителей Восточной системы очистных сооружений 45% это население, 30 % УВЗ, и 8% Уралхимпласт.