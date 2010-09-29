В Нижнем Тагиле выберут лучшего автогонщика Урала
29 сентября 2010, 15:12ОбществоОльга
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Лучшего автогонщика Урала выберут в Нижнем Тагиле. В субботу, 2-го октября, на трассе Валегин Бор пройдут традиционные соревнования по автокроссу. В гонке примут участие 50 гонщиков из Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.
Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» тренер сборной Свердловской области по автокроссу Виталий Бяков, в соревнованиях примутучастия самодельные «Багги» и отечественные автомобили. Ежегодно гонщики приезжают в Нижний Тагил не за победой, а чтобы продемонстрировать мастерство и свои автомобили, отметил Виталий Бяков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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