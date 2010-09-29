В Нижнем Тагиле выберут лучшего автогонщика Урала

Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» тренер сборной Свердловской области по автокроссу Виталий Бяков, в соревнованиях примутучастия самодельные «Багги» и отечественные автомобили. Ежегодно гонщики приезжают в Нижний Тагил не за победой, а чтобы продемонстрировать мастерство и свои автомобили, отметил Виталий Бяков.