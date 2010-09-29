В перинатальном центре выписали первых пациентов

В выписном зале собрались шесть семей, чьи младенцы − 4 девочки и 2 мальчика, первыми появились на свет в обновлённом роддоме. Евгений Гореввстречает свою жену в этом здании уже второй раз. Впервые, 5 лет назад,у них здесь же родилась дочка Настя. Сегодня он наконец-то взял на рукисына Толю.

Жена Евгения Светлана говорит, что персонал в перинатальном центре такой же внимательный и доброжелательный, как и до ремонта. Развечто больше стало молодых врачей. А вот в оборудованных всеми удобствамипалатах стало уютно. И теперь больше времени можно уделять общению с малышом.

Несмотря на то, что роды в перинатальном центре принимают только с пятницы, там уже родилось 58 малышей. Из них 17 − за последние сутки. Сейчас в перинатальном центре лежат в основном тагильчанки. Но есть и пациентки из Кушвы, Красноуральска.

Поэтому сейчас радостное время для всей области. Перинатальный центр, на создание которого ушло столько сил и времени, начал жить полной жизнью, говорит заместитель главы города по социальным вопросам Вячеслав Погудин. Причем возможно, все его значение для рождения здоровых малышей и сохранения здоровья мамеще предстоит оценить.