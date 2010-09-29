Юрий Лужков: «Я подвергался дикой травле»
29 сентября 2010, 07:27ОбществоОльга
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, отправленный в отставку указом президента РФ Дмитрия Медведева, обратился в высший политсовет «Единой России» с письмом, в котором заявил о своем выходе из партии, сообщил «Интерфаксу» источник в столичной мэрии.
До сих пор Лужков являлся сопредседателем Высшего Совета «Единой России». По данным источника, Лужков в письме указал, что в последнее время он как член бюро высшего совета партии «подвергался ожесточенной атаке государственных средств массовой информации». Градоначальник в отставке считает, что нападки связаны с намерением устранить мэра Москвы с политической арены, лишив его досрочно полномочий. «Более месяца я подвергался дикой травле, которая по своему характеру выходит за рамки приличия и здравого смысла», - указал Лужков в письме, сообщает NEWSru.com.
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