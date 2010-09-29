Юрий Лужков: «Я подвергался дикой травле»

До сих пор Лужков являлся сопредседателем Высшего Совета «Единой России». По данным источника, Лужков в письме указал, что в последнее время он как член бюро высшего совета партии «подвергался ожесточенной атаке государственных средств массовой информации». Градоначальник в отставке считает, что нападки связаны с намерением устранить мэра Москвы с политической арены, лишив его досрочно полномочий. «Более месяца я подвергался дикой травле, которая по своему характеру выходит за рамки приличия и здравого смысла», - указал Лужков в письме, сообщает NEWSru.com.