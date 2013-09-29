Ради платины… Разработки месторождений под Нижним Тагилом заставят на десяток лет попрощаться с красотами Веселых гор (ФОТО, ВИДЕО)

Кстати, только за час работы удалось взять более 100 подписей, это только начало. Машины тормозят с обеих полос - те, что останавливаются, свободно дают свои контактные данные, причем если в машине несколько человек, за раз удается взять несколько подписей. Людям показывают фотографии мест, и дают бланк с ручкой, и это еще один шаг к сохранению леса.

Есть, конечно, и те, кто против, причем в основном это жители Уральца:

А я за разработки, пусть ищут, заодно нам и речку почистят.

Можно даже сказать, что местные жители разделились на два лагеря – одних прельщают разработки и обещанные суммы денег, новых рабочих мест, а другие бесконечно против в связи с возможным исчезновением природы:

Это такая красота! Даже книга об этом месте есть, называется «Урал. Бесконечный драйв!», да люди специально сюда приезжают, чтобы сфотографироваться! Ну нет на Урале больше таких мест – и нас хотят этого лишить! Деревья вырубят, реку по другому пути пустят, все будет уничтожено, мы же знаем, как у нас дела делаются вторят друг другу в отчаянии те, кто пришел на остановочный комплекс.

Никто из не верит в законность действий и не смотря на кипу бумаг, демонстрируемых прибывшими на место представителями добывающей компании, ответ один: «Все куплено!». Люди даже написали ряд претензий в адрес главного инженера Артель старателей ООО «Нейва» Игоря Леонидовича Здоровца. Нужно отметить, претензии он подписал, хоть и был удивлен, а сама встреча прошла на повышенных тонах. Можно понять, ведь нет задачи прийти к компромиссу: одни хотят добывать, а другие хотят, чтобы любимые места не трогали. Вообще не трогали, не доводили до того, чтобы восстанавливать пришлось.

Кстати, Игорь Леонидович показал карту местности, где отмечены и охраняемые зоны, где платина точно добываться не будет, вот видео с его комментарием.

После разговора с жителями все спустились к реке Мартьян, которую будут пускать по новому пути – специально рыть канаву под новое русло. Вернется вода только по окончанию разработок, то есть через 4,5 года. В это же время посадят деревья, и по обещаниям, уже через пять лет (то есть совокупно через 10) места будет не отличить от сегодняшних.

Представители «Нейвы» предложили съездить на рекультивированные территории. С первого взгляда может показаться, что печальнее мест найти сложно, тем не менее, результат есть:

Река возвращается в русло, в этом году даже цапли прилетели, уток много. Вон лесок, это за два года подрос, а этот небольшой росток – совсем новая елочка, тоже вырастет скоро Игорь Леонидович.

Как ни крути, но даже легальные разработки не пройдут незаметно. Да и с какой долей ответственности ни подойдут старатели – то, что есть сегодня, не вернется еще долго. А сегодня есть поистине впечатляющая природа. К слову, в социальных сетях активисты предлагают присоединиться к группе «Веселые горки», чтобы защитить зону чистых лесов, чтобы сохранить водоем.

Фото из группы «Веселые горки»