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Ради платины… Разработки месторождений под Нижним Тагилом заставят на десяток лет попрощаться с красотами Веселых гор (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Ради платины… Разработки месторождений под Нижним Тагилом заставят на десяток лет попрощаться с красотами Веселых гор (ФОТО, ВИДЕО)

29 сентября 2013, 18:10Общество
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