Создай свою мандалу. Нижнетагильский музей ИЗО приглашает на интересное занятие

Нижнетагильский музей изобразительных искусств предлагает Вам погрузиться в мир Мандал, стать их создателями и пролить цвет на отражение Вашей души.

Кроме того, рисование мандал оказывает некоторое психотерапевтическое действие на человека. С каким бы настроением Вы не приступили к рисованию мандалы, по окончании Вы будете испытывать лёгкость и весёлость, все проблемы покажутся Вам не такими уж сложными.

На занятии «Рисуем мандалы» Вы узнаете об истории появления мандалы. Также самостоятельно (но под чутким руководством) создадите свои и научитесь «загадывать желания», рисуя мандалу. И даже гармонизируете внутреннее состояние через построение и раскрашивание мандалы.

Необходимые материалы: плотный картон (не гладкий) или бумага А4; простой карандаш; акврель/восковые мелки/ цветные карандаши/гуашь (на выбор).