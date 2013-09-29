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Создай свою мандалу. Нижнетагильский музей ИЗО приглашает на интересное занятие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Создай свою мандалу. Нижнетагильский музей ИЗО приглашает на интересное занятие

29 сентября 2013, 15:40Общество
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