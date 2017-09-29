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Новости Нижнего Тагила

Мошенники из Нижнего Тагила отправлены в колонию за обман пенсионерки (ФОТО)

29 сентября 2017, 09:30Добавить новость
город,деньги,мошенничество,нарушение,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,прокуратура,Россия,Свердловская область,суд
В Нижнем Тагиле к реальному сроку приговорили двух граждан – 27-летнюю Яну Степанову и 34-летнего Руслана Чухима. Они осуждены за мошенничество.

Тагильчане обманули 89-летнюю пенсионерку, проникнув к ней в дом под видом соцработников. Они обрадовали женщину, тем что ей причитается «компенсация» в размере 800 рублей, однако у гостей «как назло» не были разменены деньги. Тогда они вручили потерпевшей банкноту «Банка приколов» в размере 5000 рублей и получили сдачу от пожилой женщины настоящими купюрами. Деньги мошенники потратили на свои нужды.

Кроме того, Руслан Чухим был замешан в похищении имущества и денег. Он похитил 8 тысяч рублей и сотовый телефон со стола у другой пенсионерки. Причем действие происходило на глазах у потерпевшей, рассказали в прокуратуре Ленинского района.

С учётом всех преступлений, совершенных мошенниками, суд назначил Степановой 6 лет лишения свободы, а Чухиму - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

 

город,деньги,мошенничество,нарушение,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,прокуратура,Россия,Свердловская область,суд
Фото со страницы Яны С. в соцсетях
 
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