Мошенники из Нижнего Тагила отправлены в колонию за обман пенсионерки (ФОТО)

Тагильчане обманули 89-летнюю пенсионерку, проникнув к ней в дом под видом соцработников. Они обрадовали женщину, тем что ей причитается «компенсация» в размере 800 рублей, однако у гостей «как назло» не были разменены деньги. Тогда они вручили потерпевшей банкноту «Банка приколов» в размере 5000 рублей и получили сдачу от пожилой женщины настоящими купюрами. Деньги мошенники потратили на свои нужды.



Кроме того, Руслан Чухим был замешан в похищении имущества и денег. Он похитил 8 тысяч рублей и сотовый телефон со стола у другой пенсионерки. Причем действие происходило на глазах у потерпевшей, рассказали в прокуратуре Ленинского района.





С учётом всех преступлений, совершенных мошенниками, суд назначил Степановой 6 лет лишения свободы, а Чухиму - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.